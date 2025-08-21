मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह हटाए गए
क्या है खबर?
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह को हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने उनकी जगह वरिष्ठ IPS अधिकारी सतीश गोलचा को गुरुवार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है। गोलचा मौजूदा समय में दिल्ली के महानिदेशक (कारागार) के पद पर तैनात हैं। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, गोलचा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदभार संभालेंगे।
तैनाती
मात्र 21 दिन पद पर रहे सिंह
सिंह ने 1 अगस्त को कार्यभार ग्रहण किया था। उनकी सेवानिवृत्त जनवरी 2026 में है, ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि वे छह महीने तक पद पर बने रहेंगे। हालांकि, मुख्यमंत्री गुप्ता पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस की कार्यशैली और सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद मात्र 21 दिन के अंदर ही उनको पद से हटा दिया गया। सिंह की नियुक्ति उनके बैचमेट तमिलनाडु कैडर के संजय अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के बाद हुई थी।
पहचान
कौन हैं सतीश गोलचा?
गोलचा 1992 बैच के अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (AGMUT ) कैडर से हैं। वे मई 2024 से तिहाड़ जेल के महानिदेशक हैं। वे 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान विशेष आयुक्त (कानून व्यवस्था) थे और 2022 से 2023 तक अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) रहे थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस में उपायुक्त, संयुक्त आयुक्त, विशेष आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। उनको मुख्यालय संचालन में मजबूत पकड़ के लिए जाना जाता है।