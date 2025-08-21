मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह हटाए गए

तैनाती

मात्र 21 दिन पद पर रहे सिंह

सिंह ने 1 अगस्त को कार्यभार ग्रहण किया था। उनकी सेवानिवृत्त जनवरी 2026 में है, ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि वे छह महीने तक पद पर बने रहेंगे। हालांकि, मुख्यमंत्री गुप्ता पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस की कार्यशैली और सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद मात्र 21 दिन के अंदर ही उनको पद से हटा दिया गया। सिंह की नियुक्ति उनके बैचमेट तमिलनाडु कैडर के संजय अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के बाद हुई थी।