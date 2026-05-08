दिल्ली पुलिस ने नौकरी के नाम पर करोड़ों ठगने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का किया पर्दाफाश, 14 गिरफ्तार

पुलिस छापेमारी से 'रजिस्ट्रेशन' स्कैम का खुलासा

यह गिरोह उन लोगों को अपना शिकार बनाता था जो नौकरी ढूंढ रहे होते थे। गैंग उन्हें अच्छे वेतन वाली पार्ट-टाइम नौकरी देने का लालच देता था और फिर उनसे 'रजिस्ट्रेशन' के नाम पर पैसे ऐंठकर गायब हो जाता था। पुलिस को इस बारे में खुफिया जानकारी मिली। जिसके बाद 25 अप्रैल को गीता कॉलोनी के एक होटल में छापा मारा गया। इस दौरान पंजाब, तेलंगाना, बिहार और असम के कई संदिग्ध पकड़े गए। बाद में लुधियाना से भी दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे बैंक खातों का पता चला, जिनसे फर्जी लेनदेन के जरिए 4.5 करोड़ रुपये इधर से उधर किए गए थे। पुलिस ने कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी जब्त किए हैं। अब पुलिस एन्क्रिप्टेड एप्लीकेशनों और डिजिटल सबूतों के आधार पर इस अंतरराष्ट्रीय जालसाजी के नेटवर्क की आगे जांच कर रही है।