दिल्ली पुलिस ने 100 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया

इस ठगी में शामिल लोग खुद को बैंक अधिकारी बताकर पीड़ितों को झांसे में लेते थे। वे उनसे रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते थे और फिर उन्हें गिफ्ट कार्ड खरीदने या क्रिप्टोकरेंसी भेजने के लिए उकसाते थे।

इतना ही नहीं, ठग FBI जैसी अमेरिकी जांच एजेंसियों के नाम से भी फर्जी मैसेज भेजते थे ताकि पीड़ित उनकी बातों को सच मान लें।

पुलिस ने इस मामले में कवल प्रीत सिंह और प्रशांत नंदा को गिरफ्तार किया है। इस अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन से जुड़े बाकी लोगों की तलाश अभी भी जारी है।