दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गोलीबारी के बाद कुख्यात गैंगस्टर प्रकाश गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने शादिपुर फ्लाईओवर के पास हुई एक नाटकीय गोलीबारी के बाद 30 साल के कथित गैंग लीडर प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। प्रकाश को आकाश या चिनू के नाम से भी जाना जाता है।
प्रकाश ने भागने की कोशिश करते हुए पुलिसकर्मियों पर गोली चला दी थी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और उसके पैर में गोली लगने से उसे पकड़ लिया गया। उसके पास से एक अवैध पिस्तौल मिली है।
वह इस साल की शुरुआत में हुई एक हिंसक गैंग झडप में अपनी भूमिका के बाद से फरार चल रहा था।
प्रकाश पर हत्या और रंगदारी के आरोप
प्रकाश चिनू गैंग का सरगना है। उस पर हत्या, रंगदारी मांगने और यहां तक कि एक विरोधी गैंग के सदस्य के रिश्तेदार पर हमला करने जैसे कई गंभीर अपराधों का इतिहास रहा है।
उसकी गिरफ्तारी सदर बाजार, नबी करीम और पहाडगंज जैसे इलाकों में गैंगों के खिलाफ पुलिस की चल रही कार्रवाई का हिस्सा है। ये वे इलाके हैं जहां लगातार हिंसा होती रही है। पुलिस का कहना है कि वे इन आपराधिक नेटवर्क को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपने प्रयास तेज कर रहे हैं।