दिल्ली पुलिस ने दबोचे बिश्नोई गैंग के 3 शूटर, विदेश से जुड़े थे तार
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दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 संदिग्ध शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। इन गिरफ्तारियों ने शहर में होने वाले कई टारगेटेड हमलों की साजिशों को नाकाम कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें खुफिया इनपुट के आधार पर ट्रैक किया गया था। गिरोहों की हिंसा को रोकने की दिशा में इसे एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।
आरोपी विदेश में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे
सामने आया है कि आरोपी विदेश में बैठे अपने हैंडलरों के संपर्क में थे, जिससे उनके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है। बिश्नोई गैंग इन दिनों काफी जांच के दायरे में है, खासकर तब से जब इसके सरगनाओं पर अमेरिकी अभियोजकों ने कनाडा में एक हत्या करवाने का आरोप लगाया है। इसी महीने की शुरुआत में, इसी गिरोह से जुड़े 2 संदिग्ध शूटर हरियाणा में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे।