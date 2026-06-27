दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, गोल्डि ढिल्लों गिरोह के 2 सदस्यों को दबोचा

गिरोह करता था जंगी और सिग्नल ऐप का इस्तेमाल

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये दोनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसी जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले जतिन को रोहिणी इलाके से पकड़ा। उस पर पहले से ही 14 आपराधिक मामले दर्ज थे। इसके बाद सुखविंदर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर भी 7 अन्य मामले दर्ज हैं और वह हथियारों की सप्लाई का काम करता था। जांच में पता चला है कि यह गैंग पुलिस से बचने के लिए जंगी और सिग्नल जैसे एनक्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल करता था। इन ऐप्स के जरिए वे अपनी बातचीत को गोपनीय रखते थे, ताकि कोई उनकी जासूसी न कर सके।