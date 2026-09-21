दिल्ली-NCR को मानसून ने कहा 'टाटा', अब गर्मी फिर दिखाएगी अपना रंग
दिल्ली-NCR में आज आसमान ज्यादातर साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली में धूप खिली रहने का अनुमान है, जबकि नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे इलाकों में थोड़े बादल दिख सकते हैं, लेकिन इनसे कोई खास असर नहीं पड़ेगा।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि फिलहाल बारिश की कोई भी उम्मीद नहीं है।
IMD का अनुमान है कि अगले 7 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। इस हफ्ते आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश कोई संभावना नहीं जताई है।
22 से 26 सितंबर तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखने मिलेगा। हालांकि, विभाग का अनुमान है कि मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ इलाकों में बारिश जारी रहने वाली है। यहां के लोगों को आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।
35-36 डिग्री सेल्सियस का तापमान, मानसून के पीछे हटने से
आज पूरे इलाके में दिन का तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, जिससे अच्छी-खासी गर्मी महसूस होगी। मौसम में यह शुष्कता और गर्माहट दक्षिण-पश्चिम मानसून के उत्तर-पश्चिम भारत से वापसी के कारण है। IMD के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों से मानसून का पीछे हटना जारी रहेगा।