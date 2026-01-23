दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह-सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, अलर्ट जारी

दिल्ली और आसपास के इलाकों में शुक्रवार की सुबह तेज हवाओं और बारिश के साथ हुई, जिसने लोगों को ठिठुरा दिया। यह पश्चिमी विक्षोभ का असर है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि दोपहर से पहले तक 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और बारिश की संभावना बनी रहेगी। बारिश के बाद दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुधर सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, गुरुवार को AQI 313 (बहुत खराब) था।

अलर्ट बारिश को लेकर अलर्ट जारी IMD ने दिल्ली के नरेला, बवाना, अलीपुर, बुराड़ी, कंझावला, रोहिणी, बादली, मॉडल टाउन, आजादपुर, पीतमपुरा, मुंडका, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, राजौरी गार्डन, जाफरपुर, नजफगढ़ और द्वारका में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली-NCR में पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई पड़ोसी इलाकों में गरज के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि शुक्रवार और शनिवार को मध्यम से लेकर हल्की बारिश की संभावना बनी है।

गर्मी दिल्ली में कल जनवरी का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया शुक्रवार को बारिश से पहले गुरुवार को दिल्ली के मौसम में हल्की गर्मी का एहसास हुआ, जब दिन का अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री पर पहुंच गया। अमूमन, दिल्ली में जनवरी का तापमान 24 से 25 डिग्री के आसपास रहता है। यह पिछले 7 साल में सबसे अधिक गर्म दिन में रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार और शनिवार की बारिश से अधिकतम तापमान गिरकर 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा।

मौसम पहाड़ों पर कैसा है मौसम? पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत के अन्य राज्यों पर भी दिख रहा है। गुरुवार को जम्मू के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, जिससे शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। कश्मीर घाटी के कई इलाके बर्फ से ढक गए हैं। उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान है और कई जिलों के लिए येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में ताजा बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश और हिमपात की आशंका है।

मौसम उत्तर भारत में भी दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी दिख रहा है, जिससे मौसम बदलने की संभावना है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। यहां 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर समेत कई जिलों में कोहरा बढ़ेगा। राजस्थान और हरियाणा के 6 से 7 जिलों में बारिश होगी। 25 जनवरी के बाद आसमान साफ होगा और तेज धूप होगी।