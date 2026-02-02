दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे से दृश्यता प्रभावित, उड़ानों पर असर

दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में कोहरे से दृश्यता प्रभावित

लेखन गजेंद्र 09:49 am Feb 02, 2026

दिल्ली समेत उत्तर भारत में एक बार फिर दिसंबर जैसी ठंड का अहसास हो रहा है। सुबह और शाम को घने कोहरे की चादर दिख रही है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। सोमवार को दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे की वजह से सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। एयरलाइंस ने भी उड़ान प्रभावित होने की संभावना जताई है। दिल्ली हवाई अड्डे ने उड़ान परिचालन श्रेणी III (CAT III) के अनुरूप कर दिया है।