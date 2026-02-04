दिल्ली: 2026 के पहले 15 दिन में 509 महिलाएं-लड़कियां लापता, इनमें 146 नाबालिग
क्या है खबर?
महिलाओं के लिए पहले से ही असुरक्षित मानी जाती रही दिल्ली को लेकर फिर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार, 2026 के पहले 15 दिनों में दिल्ली में 500 से अधिक महिलाओं और लड़कियों के लापता होने की सूचना मिली है। ये लापता होने के कुल आंकड़ों का करीब दो-तिहाई हैं। पुरुषों के आंकड़ों को मिला लिया जाए, तो पुलिस को हर दिन लगभग 54 व्यक्तियों के लापता होने की सूचना मिली।
आंकड़े
कुल लापता लोगों में 191 नाबालिग
रिपोर्ट के अनुसार, 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच दिल्ली में कुल 807 लोगों के लापता होने की शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें महिलाओं और लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि पुरुषों के गायब होने के 298 मामले सामने आए हैं। पुलिस ने अब तक 235 लोगों को ढूंढ लिया है, लेकिन 572 लोग अब भी लापता हैं। PTI के अनुसार, कुल मामलों में से 191 मामले नाबालिगों के थे। इनमें 146 लड़कियां और 45 लड़के हैं।
उम्र
किस उम्र के कितने लोग लापता?
लापता नाबालिगों में से 169 किशोर थे, जिनमें 138 लड़कियां और 31 लड़के हैं। इनमें से लगभग 71 प्रतिशत मामले अभी भी अनसुलझे हैं। वहीं, 8 से 12 साल की उम्र के 13 बच्चे लापता हैं। इनमें 8 लड़के और 5 लड़कियां हैं। 8 साल से कम उम्र के 9 बच्चे भी लापता बताए गए हैं। इनमें से 6 का ही पता लगाया जा सका है। हालांकि, सबसे बड़ी संख्या वयस्कों की है।