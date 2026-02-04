दिल्ली में महिलाओं के गायब होने के आंकड़े सामने आए हैं (फाइल फोटो)

दिल्ली: 2026 के पहले 15 दिन में 509 महिलाएं-लड़कियां लापता, इनमें 146 नाबालिग

लेखन आबिद खान 02:26 pm Feb 04, 202602:26 pm

क्या है खबर?

महिलाओं के लिए पहले से ही असुरक्षित मानी जाती रही दिल्ली को लेकर फिर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार, 2026 के पहले 15 दिनों में दिल्ली में 500 से अधिक महिलाओं और लड़कियों के लापता होने की सूचना मिली है। ये लापता होने के कुल आंकड़ों का करीब दो-तिहाई हैं। पुरुषों के आंकड़ों को मिला लिया जाए, तो पुलिस को हर दिन लगभग 54 व्यक्तियों के लापता होने की सूचना मिली।