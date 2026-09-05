दिल्ली मेट्रो में नया खतरनाक ट्रेंड: DMRC ने खिड़कियों से फोन चिपकाने को लेकर दी चेतावनी

दिल्ली मेट्रो में नया खतरनाक ट्रेंड: DMRC ने खिड़कियों से फोन चिपकाने को लेकर दी चेतावनी
दिल्ली मेट्रो ने कॉन्टेंट क्रिएटर्स से अपील की है कि वे एक नए सोशल मीडिया चैलेंज को बंद कर दें। इस चैलेंज के तहत लोग वीडियो बनाने के लिए अपने फोन को ट्रेन की खिड़कियों पर चिपकाते हैं। यह चलन इन्फ्लुएंसर निखिल कोचर के एक वीडियो के वायरल होने के बाद तेजी से बढ़ा। हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) का कहना है कि यह यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है।
DMRC ने इंस्टाग्राम पर चेताया, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
5 सितंबर को DMRC ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी। इसमें चेतावनी दी गई है कि यह हरकत दूसरे यात्रियों को परेशानी में डाल सकती है या उन्हें चोट भी पहुंचा सकती है। साथ ही इससे मोबाइल फोन को भी नुकसान पहुंच सकता है। DMRC इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और उसने कहा है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। DMRC ने लोगों को मेट्रो के नियमों का पालन करने की भी याद दिलाई, ताकि सभी के लिए ट्रेनें बिना किसी रुकावट के चलती रहें।