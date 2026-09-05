दिल्ली मेट्रो में नया खतरनाक ट्रेंड: DMRC ने खिड़कियों से फोन चिपकाने को लेकर दी चेतावनी

5 सितंबर को DMRC ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी। इसमें चेतावनी दी गई है कि यह हरकत दूसरे यात्रियों को परेशानी में डाल सकती है या उन्हें चोट भी पहुंचा सकती है। साथ ही इससे मोबाइल फोन को भी नुकसान पहुंच सकता है। DMRC इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और उसने कहा है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। DMRC ने लोगों को मेट्रो के नियमों का पालन करने की भी याद दिलाई, ताकि सभी के लिए ट्रेनें बिना किसी रुकावट के चलती रहें।