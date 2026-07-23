दिल्ली मेट्रो ने संसद और जंतर-मंतर के आसपास के सभी 16 स्टेशन फिर बंद किए

दिल्ली मेट्रो ने संसद और जंतर-मंतर के आसपास के सभी 16 स्टेशन फिर बंद किए

लेखन गजेंद्र 09:21 am Jul 23, 202609:21 am

क्या है खबर?

दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चल रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने एक बार फिर 16 स्टेशन बंद कर दिए हैं। दिल्ली मेट्रो ने सुबह 7 बजे जानकारी दी कि उसके 16 स्टेशन गुरुवार को सुबह साढ़े 7 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। ये सभी स्टेशन जंतर-मंतर और संसद के आसपास हैं। हालांकि, इस दौरान राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय पर इंटरचेंज जारी रहेगा।