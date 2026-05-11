दिल्ली मेट्रो का कमाल: अब एक कार्ड से पूरे देश में कर सकेंगे सफर

DMRC दे रहा है डेबिट और प्रीपेड NCMC

यह NCMC अब डेबिट और प्रीपेड, दोनों तरह से उपलब्ध होगा। आप इसे किसी भी मेट्रो स्टेशन से अगले 10 दिनों के अंदर खरीद सकते हैं। इसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ऐप या एयरटेल ऐप्स के जरिए आसानी से रिचार्ज किया जा सकेगा। आपके पुराने स्मार्ट कार्ड भी अभी काम करते रहेंगे, लेकिन DMRC को उम्मीद है कि ज्यादातर लोग इस नए कार्ड को अपनाएंगे, क्योंकि यह लगभग हर जगह इस्तेमाल किया जा सकेगा। DMRC के डॉ. विकास कुमार ने इस मौके पर कहा, "DMRC हमेशा से यात्रियों की सहूलियत बढ़ाने के लिए नए-नए समाधानों को अपनाने पर जोर देता रहा है।" अब आपको हर बार यात्रा करते समय या किसी नए शहर में जाने पर अलग से कार्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।