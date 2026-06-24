दिल्ली मेट्रो से सेंट्रल विस्टा तक सीधी पहुंच, लाखों की राह होगी आसान

कॉरिडोर 9 सेंट्रल विस्टा जगहों को जोड़ेगा

यह कॉरिडोर इंडिया गेट, कर्तव्य भवन, भारत मंडपम और कई अन्य महत्वपूर्ण जगहों को आपस में जोड़ेगा, जिससे सरकारी दफ्तरों और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंचना काफी सुविधाजनक होगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद इलाके में सड़क के जाम और प्रदूषण को कम करना है। यह पूरा विस्तार दिल्ली मेट्रो के 5वें चरण का हिस्सा है, जिसके लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इसके अलावा, एरोसिटी से IGI T1 और तुगलकाबाद से कालकाजी कुंज तक नए रूट भी बनाए जा रहे हैं।