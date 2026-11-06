दीवाली पर दिल्ली मेट्रो का समय बदला, निकलने से पहले जानें नया टाइम

DMRC ने बताया है कि ये बदलाव यात्रियों की सहूलियत के लिए किए गए हैं। इसका मकसद त्योहारों पर भीड़भाड़ कम करना और लोगों के सफर को आसान बनाना है। इसलिए अगर आप दीवाली पर देर रात तक बाहर रहने या सुबह जल्दी निकलने की सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले DMRC की वेबसाइट या सोशल मीडिया पर ट्रेन के समय की जानकारी जरूर ले लें।