दीवाली पर दिल्ली मेट्रो का समय बदला, निकलने से पहले जानें नया टाइम
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अगर इस दीवाली आप कहीं बाहर निकलने वाले हैं, तो यह खबर आपके काम की है। दिल्ली मेट्रो ने पहली और आखिरी ट्रेन के समय में बदलाव किया है।
अब गुलाबी, मैजेंटा और ग्रे लाइन पर सुबह 6 बजे से ही ट्रेनें चलेंगी, यानी एक घंटा पहले। वहीं, सभी लाइनों पर, एयरपोर्ट एक्सप्रेस समेत, आखिरी ट्रेन रात 11 बजे की बजाय रात 10 बजे ही मिलेगी।
DMRC ने यात्रियों से समय जांचने की अपील की
DMRC ने बताया है कि ये बदलाव यात्रियों की सहूलियत के लिए किए गए हैं। इसका मकसद त्योहारों पर भीड़भाड़ कम करना और लोगों के सफर को आसान बनाना है। इसलिए अगर आप दीवाली पर देर रात तक बाहर रहने या सुबह जल्दी निकलने की सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले DMRC की वेबसाइट या सोशल मीडिया पर ट्रेन के समय की जानकारी जरूर ले लें।