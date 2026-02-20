दिल्ली के उत्तर नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर 17 वर्षीय किशोर ट्रेन के आगे कूदा
क्या है खबर?
दिल्ली के उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर एक 17 वर्षीय किशोर ने शुक्रवार को मेट्रो ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। किशोर की पहचान नजफगढ़ के निवासी के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि उसने पिछले साल 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उत्तम नगर में कोचिंग कक्षाएं ले रहा था। अभी उसके पास से किसी सुसाइड नोट मिलने की जानकारी नहीं मिली है। पुलिस संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है।
घटना
सुबह 11 बजे हुआ हादसा
पुलिस ने बताया कि उन्हें सुबह 11:07 बजे एक व्यक्ति मेट्रो ट्रेन की पटरी पर कूदने की जानकारी मिली थी। बताया जा रहा है कि किशोर प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़ा होकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था और जैसे ही द्वारका से आ रही ट्रेन ने स्टेशन में प्रवेश किया, किशोर उसके सामने कूद किया। बताया जा रहा है कि ट्रेन किशोर के ऊपर चढ़कर आगे निकल गई थी। बाद में मेट्रो कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी।
जांच
व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रहा था घर का इकलौता बच्चा
पुलिस ने बताया कि मृतक किशोर के पिता दिल्ली परिवहन निगम में संविदा ड्राइवर के रूप में काम करते हैं और वह परिवार का इकलौता बच्चा था। अभी तक की जांच में पता चला है कि वह कुछ व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रहा था, जिसकी जानकारी परिजनों को भी नहीं थी। घटना के बाद ब्लू लाइन पर मेट्रो सेवाएं काफी देर तक बाधित रहीं और मुकरबा नगर और उत्तम नगर के बीच यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
जानकारी
आत्महत्या के विचार पर यहां से लें सहायता
अगर आप या आपके जानने वाले किसी भी प्रकार के तनाव से गुजर रहे हैं और आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं तो आप समाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1800-599-0019 या आसरा NGO के हेल्पलाइन नंबर 91-22-27546669 पर संपर्क करें।