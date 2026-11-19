दिल्ली में 40 लाख इमारतों की होगी जांच, 4 साल में पूरा होगा अभियान
लेखन आबिद खान
दिल्ली MCD शहर में मौजूद 40 लाख से ज्यादा इमारतों की सुरक्षा जांच का एक बड़ा 4 साल का प्लान तैयार कर रही है। हाल ही में कई इमारतें गिरने की घटनाओं के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों पर MCD ने यह कदम उठाया है।
इस काम में करीब 500 कर्मचारी मिलकर कुल 40 लाख घंटे का समय लगाएंगे, जिसका मकसद हर इमारत की जांच करीब एक घंटे में पूरी करना है।
टीमें जुटाएंगी संरचना और आग सुरक्षा का डेटा
ये टीमें इमारतों की संरचना और आग से सुरक्षा, दोनों पहलुओं को जांचेंगी। वे इमारत की उम्र, उसमें कितनी मंजिलें हैं, और किसी भी तरह के नुकसान के निशान (जैसे दीवारों में दरारें या दीवारों का झुकना) पर ध्यान देंगी।
इस पूरी कवायद का मकसद इमारतों से जुड़ी हर बारीक जानकारी इकट्ठा करना है, ताकि दिल्ली सिर्फ सरसरी जांच से आगे बढ़कर उन इमारतों की सच में मरम्मत करवा सके जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है।