ये टीमें इमारतों की संरचना और आग से सुरक्षा, दोनों पहलुओं को जांचेंगी। वे इमारत की उम्र, उसमें कितनी मंजिलें हैं, और किसी भी तरह के नुकसान के निशान (जैसे दीवारों में दरारें या दीवारों का झुकना) पर ध्यान देंगी।

इस पूरी कवायद का मकसद इमारतों से जुड़ी हर बारीक जानकारी इकट्ठा करना है, ताकि दिल्ली सिर्फ सरसरी जांच से आगे बढ़कर उन इमारतों की सच में मरम्मत करवा सके जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है।