दिल्ली में प्रदूषण के बीच आज करवाई जा सकती है कृत्रिम बारिश

कृत्रिम बारिश या क्लाउड सीडिंग एक मौसम परिवर्तन तकनीक है, जो बादलों में विशिष्ट रसायनों को डालकर बारिश को प्रेरित करती है।

आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या सूखी बर्फ होती हैं। नमी से भरे बादलों में छोड़े जाने पर ये कण बीज का काम करते हैं, जिनके चारों ओर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं।

जैसे-जैसे ये बूंदें भारी होती जाती हैं और अंततः बारिश के रूप में जमीन पर गिरती हैं।