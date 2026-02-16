दिल्ली के इंद्रलोक में प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, 23 दमकल वाहन पहुंचे
क्या है खबर?
दिल्ली के इंद्रलोक औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्री में सोमवार को भीषण आग लग गई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर अग्निशमन विभाग ने 23 गाड़ियों को मौके पर भेजा, जिसने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग इतनी भयावह थी कि वह कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी और आसमान में काले धुएं का गुबार दिख रहा था।
आग
संकरे इलाके में आग बुझाने में आई समस्या
इंद्रलोक में जिस जगह औद्योगिक कारखाना है, वहां का इलाका काफी संकरा है, जिससे आग बुझाने के लिए दमकल वाहनों को काफी समस्या आई। अग्निशमन विभाग का कहना है कि अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल, फैक्ट्री को ठंडा करने का प्रयास जारी है। अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि सुबह साढ़े 11 बजे आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद 23 दमकल वाहनों ने ढाई बजे इस पर काबू पाया।
ट्विटर पोस्ट
आग का भयावह दृश्य
#WATCH दिल्ली: इंद्रलोक इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर 7 फायर टेंडर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम चल रहा है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 16, 2026
(वीडियो: दिल्ली फायर सर्विस) pic.twitter.com/sVoLkf68zH
आग
राजस्थान में आग लगने से 7 की मौत
सोमवार सुबह ही राजस्थान के खैरथल जिले में स्थित भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में एक केमिकल औऱ पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी, जिसकी चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हुई है। घटना खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की है। हादसे के समय मौके पर 25 मजदूर मौजूद थे। मौके से 7 लोगों के शव बरामद हुए हैं। शव बुरी तरह जल गए थे, जिनकी पहचान मुश्किल थी। सिर्फ कंकाल बचे थे।