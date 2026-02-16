दिल्ली में प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

दिल्ली के इंद्रलोक में प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, 23 दमकल वाहन पहुंचे

लेखन गजेंद्र 04:44 pm Feb 16, 202604:44 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के इंद्रलोक औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्री में सोमवार को भीषण आग लग गई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर अग्निशमन विभाग ने 23 गाड़ियों को मौके पर भेजा, जिसने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग इतनी भयावह थी कि वह कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी और आसमान में काले धुएं का गुबार दिख रहा था।