राजस्थान: भिवाड़ी के केमिकल और पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 7 मजदूर जिंदा जले
क्या है खबर?
राजस्थान के खैरथल जिले में स्थित भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक केमिकल औऱ पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हुई है। घटना खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की है। हादसे के समय मौके पर 25 मजदूर मौजूद थे। अग्निशमन कर्मचारियों ने 7 लोगों के शव बरामद किए हैं। अभी कई लोगों के फंसे होने की सूचना है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है।
आग
फैक्ट्री में मिले शवों के कंकाल
प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को गश्त के दौरान आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल वाहनों को मौके पर भेजा गया। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग इतनी भीषण थी कि पुलिस ने जब फैक्ट्री की तलाशी ली, तो उसमें 7 लोगों के जले हुए शव मिले हैं, जो कंकाल में बदल चुके थे। पुलिस को शवों को कपड़ों में बांधना पड़ा। उनकी पहचान नहीं हुई है।
जांच
फैक्ट्री में केमिकल के साथ बनते थे पटाखे
दैनिक भास्कर के मुताबिक, फैक्ट्री में केमिकल के साथ पटाखे भी बनते थे। फैक्ट्री के मालिक राजेंद्र हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन बताया जा रहा है कि विस्फोटक और ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग भयावह हुई है। पुलिस कारणों की जांच कर रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। उनके परिजनों का DNA जांच कराया जाएगा।