राजस्थान: भिवाड़ी के केमिकल और पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 7 मजदूर जिंदा जले

आग

फैक्ट्री में मिले शवों के कंकाल

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को गश्त के दौरान आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल वाहनों को मौके पर भेजा गया। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग इतनी भीषण थी कि पुलिस ने जब फैक्ट्री की तलाशी ली, तो उसमें 7 लोगों के जले हुए शव मिले हैं, जो कंकाल में बदल चुके थे। पुलिस को शवों को कपड़ों में बांधना पड़ा। उनकी पहचान नहीं हुई है।