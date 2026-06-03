दिल्ली: मालवीय नगर रेस्टोरेंट में कैसे लगी आग, अब तक क्या-क्या सामने आया?

दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां लेमन ग्रीन नामक एक रेस्टोरेंट में आग लगने से कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 15 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। वहीं, 35 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है, जिसके बाद हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। आइए घटना के अपडेट्स जानते हैं।

आग सुबह 8:50 बजे मिली आग की सूचना दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) के मुताबिक, सुबह 8:50 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद शुरुआती प्रतिक्रिया के तौर पर 2 वॉटर टेंडर, 2 वॉटर बाउजर, एक त्वरित प्रतिक्रिया वाहन और अन्य अग्निशमन इकाइयां भेजी गईं। जिस इमारत में आग लगी वो 6 मंजिला है। इसमें रेस्टोरेंट और फ्लोरिस स्टे नामक होटल भी है। ये दिल्ली का पॉश इलाका माने जाने वाले मालवीय नगर में है।

वजह कैसे लगी आग? आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है। बताया जा रहा है कि आग सुबह करीब 8:50 बजे लगी थी। होटल के रेस्टोरेंट में काम करने वाले शेफ केसर सिंह ने बताया कि सुबह करीब 8:00 बजे जब उन्होंने इलेक्ट्रिक स्टोव चालू करने की कोशिश की, तो अचानक लपटें भड़क उठीं। रिपोर्ट के मुताबिक, इमारत के बेसमेंट से आग भड़की, जिसने धीरे-धीरे पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया।

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हताहत हताहतों के बारे में क्या पता है? माना जा रहा है कि घटना के समय इमारत में लगभग 40 लोग मौजूद थे। इनमें से कई विदेशी नागरिक थे, जो चिकित्सा संबंधी कामों के लिए भारत आए थे। ये मध्य एशिया और अफ्रीकी देशों के बताए जा रहे हैं। यह होटल तंग गली में स्थित है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इसमें लगभग 25 कमरे हैं। सुबह का समय होने के चलते ज्यादातर लोग सो रहे थे, इसलिए भागने का मौका नहीं मिला।

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मरीज 8 मरीज अभी वेंटिलेटर पर मैक्स हेल्थकेयर के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुधिरजा ने कहा, "हमारे पास कुल 39 मरीजों को लाया गया। इनमें से 18 मरीज मृत अवस्था में लाए गए थे। इसे हम धुएं के कारण दम घुटना कहते हैं। कुछ मरीजों को जलने की चोटें भी आई थीं। बाकी बचे मरीजों में से 15 इस समय ICU में हैं, जिनमें से 8 वेंटिलेटर पर हैं और उनका इलाज चल रहा है।"

लापरवाही होटल को 6 कमरों का लाइसेंस मिला था, 25 बनाए घटना को लेकर लापरवाहियों भी सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने होटल को केवल 6 कमरों के संचालन के लिए लाइसेंस जारी किया था। इसके बावजूद इमारत में 25 कमरों में मेहमानों को ठहराया गया था। कुछ कमरे तो बेसमेंट में भी संचालित किए जा रहे थे। इमारत में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक संकरी सीढ़ी थी। इसलिए ज्यादातर लोग बाहर नहीं निकल पाए। ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था।

बयान क्या कह रहे हैं अधिकारी? DCP (दक्षिण) अनंत मित्तल ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने आगे बताया, "पुलिस, दमकल विभाग और अन्य आपातकालीन सेवाओं के समन्वित प्रयासों से 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बड़े दुख के साथ यह सूचित किया जाता है कि घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। बचाव और तलाशी अभियान अभी भी जारी है।"

मुआवजा प्रधानमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया, "दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की घटना में लोगों की जान जाना बेहद दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।"