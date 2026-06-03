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दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्तरां में लगी भीषण आग, विदेशी समेत 20 की मौत
दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्तरां में लगी भीषण आग

दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्तरां में लगी भीषण आग, विदेशी समेत 20 की मौत

लेखन गजेंद्र
Jun 03, 2026
12:33 pm
क्या है खबर?

दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार तड़के एक रेस्तरां में भीषण आग लग गई। हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है और 11 से अधिक लोग झुलस गए हैं। हादसा दक्षिण दिल्ली के हौज रानी इलाके में स्थित बहुमंजिला लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में हुआ है। दिल्ली अग्निशमन सेवा को सुबह करीब 9.45 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। घटना के समय कई लोग रेस्तरां के तहखाने में थे, जिन्हें बचाया गया है।

आग

कैसे लगी आग?

दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिस इमारत में आग लगी है, वह 5 मंजिल की है। सबसे पहले आग, ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी, जिसके बाद वह ऊपर के मंजिलों तक पहुंच गई। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन शॉर्ट सर्किट को संभावित कारण बताया जा रहा है। दमकल की 10 गाड़ियों ने इमारत की आग पर काबू पा लिया है। रेस्तरां के तहखाने से 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है।

जांच

कुछ लोग ऊपर की मंजिलों से कूदे, मृतकों में विदेशी भी शामिल

स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने आग से बचने के लिए ऊपर की मंजिल से छलांग लगा दी थी। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पॉश इलाके में रेस्तरां होने के कारण यहां कुछ विदेशी नागरिक भी ठहरे हुए थे। पुलिस ने अभी तक मृतकों की पहचान नहीं की है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने बताया कि मृतकों में अधिकतर दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं।

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आग का दृश्य

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आग बुझाने के बाद जांच

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