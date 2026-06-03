दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्तरां में लगी भीषण आग, विदेशी समेत 20 की मौत
क्या है खबर?
दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार तड़के एक रेस्तरां में भीषण आग लग गई। हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है और 11 से अधिक लोग झुलस गए हैं। हादसा दक्षिण दिल्ली के हौज रानी इलाके में स्थित बहुमंजिला लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में हुआ है। दिल्ली अग्निशमन सेवा को सुबह करीब 9.45 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। घटना के समय कई लोग रेस्तरां के तहखाने में थे, जिन्हें बचाया गया है।
आग
कैसे लगी आग?
दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिस इमारत में आग लगी है, वह 5 मंजिल की है। सबसे पहले आग, ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी, जिसके बाद वह ऊपर के मंजिलों तक पहुंच गई। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन शॉर्ट सर्किट को संभावित कारण बताया जा रहा है। दमकल की 10 गाड़ियों ने इमारत की आग पर काबू पा लिया है। रेस्तरां के तहखाने से 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है।
जांच
कुछ लोग ऊपर की मंजिलों से कूदे, मृतकों में विदेशी भी शामिल
स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने आग से बचने के लिए ऊपर की मंजिल से छलांग लगा दी थी। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पॉश इलाके में रेस्तरां होने के कारण यहां कुछ विदेशी नागरिक भी ठहरे हुए थे। पुलिस ने अभी तक मृतकों की पहचान नहीं की है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने बताया कि मृतकों में अधिकतर दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं।
ट्विटर पोस्ट
आग का दृश्य
दिल्ली - मालवीय नगर के लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में आग लगने से 10 लोगों की मौत हुई है. डेढ़ दर्जन लोग बुरी तरह झुलसे है. बताया जा रहा है कि हताहतों में कुछ विदेशी भी है. रेस्क्यू जारी है. pic.twitter.com/XIZhNcGeZf— Narendra Pratap (@hindipatrakar) June 3, 2026
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आग बुझाने के बाद जांच
दिल्ली: मालवीय नगर स्थित 'लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट' में आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां और आपातकालीन वाहन मौके पर भेजे गए। बेसमेंट से तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। आग पर काबू पा लिया गया है। pic.twitter.com/qUe8wyUOXV— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 3, 2026