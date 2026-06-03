दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्तरां में लगी भीषण आग

दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्तरां में लगी भीषण आग, विदेशी समेत 20 की मौत

लेखन गजेंद्र 12:33 pm Jun 03, 202612:33 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार तड़के एक रेस्तरां में भीषण आग लग गई। हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है और 11 से अधिक लोग झुलस गए हैं। हादसा दक्षिण दिल्ली के हौज रानी इलाके में स्थित बहुमंजिला लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में हुआ है। दिल्ली अग्निशमन सेवा को सुबह करीब 9.45 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। घटना के समय कई लोग रेस्तरां के तहखाने में थे, जिन्हें बचाया गया है।