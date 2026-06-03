दिल्ली होटल आगजनी: 21 मृतकों में 18 विदेशी, बांग्लादेश-अफगानिस्तान समेत 7 देशों के नागरिक शामिल

नागरिक

पुलिस ने कहा- दूतावासों के संपर्क में

हिंदुस्तान टाइम्स ने मामले से जुड़े लोगों के हवाले से बताया कि पीड़ितों में नाइजीरिया, मोजाम्बिक, बांग्लादेश, सोमालिया, लाइबेरिया और अफगानिस्तान के नागरिक शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर खुद का या अपने किसी परिचित का इलाज कराने के लिए भारत आए थे। न्यूज18 से बात करते हुए संयुक्त पुलिस कांस्टेबल विजय कुमार ने कहा, "पुलिस विदेशी नागरिकों के दूतावासों के संपर्क में है। हम उनकी पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। घटनास्थल पर मौजूद दस्तावेज जल चुके हैं।"