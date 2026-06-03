दिल्ली होटल आगजनी: 21 मृतकों में 18 विदेशी, बांग्लादेश-अफगानिस्तान समेत 7 देशों के नागरिक शामिल
क्या है खबर?
दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। अब जानकारी सामने आ रही है कि इनमें से 18 विदेशी नागरिक हैं। पीड़ितों में अधिकांश लाइबेरिया, नाइजीरिया, मोजाम्बिक और बांग्लादेश के नागरिक थे। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल बाकी पीड़ितों की पहचान की जा रही है और उनके देशों के दूतावास और परिवारों को सूचित करने के लिए जानकारी जुटाना जारी है।
नागरिक
पुलिस ने कहा- दूतावासों के संपर्क में
हिंदुस्तान टाइम्स ने मामले से जुड़े लोगों के हवाले से बताया कि पीड़ितों में नाइजीरिया, मोजाम्बिक, बांग्लादेश, सोमालिया, लाइबेरिया और अफगानिस्तान के नागरिक शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर खुद का या अपने किसी परिचित का इलाज कराने के लिए भारत आए थे। न्यूज18 से बात करते हुए संयुक्त पुलिस कांस्टेबल विजय कुमार ने कहा, "पुलिस विदेशी नागरिकों के दूतावासों के संपर्क में है। हम उनकी पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। घटनास्थल पर मौजूद दस्तावेज जल चुके हैं।"
हादसा
होटल से बचाए गए 37 लोग
आज सुबह मालवीय नगर स्थित फ्लरिश स्टे होटल में आग लग गई थी। कथित तौर पर आग बेसमेंट में बने रेस्टोरेंट में लगी और धीरे-धीरे पूरी होटल में फैल गई। सूचना मिलने ही बचाव दल मौके पर पहुंचे और 37 लोगों को बाहर निकाला। कुछ लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदते भी नजर आए। मामले में पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज की है।