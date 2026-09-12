BRICS शिखर सम्मेलन: दिल्ली का आसमान 'अभेद्य' बना, 35 VVIP विमानों के लिए 6 हवाई अड्डों पर कड़ा पहरा

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने गैर-अनुसूचित उड़ानों पर 300 किलोमीटर के हवाई क्षेत्र में पाबंदी लगाई है। हालांकि, BRICS से जुड़ी अप्रूव्ड उड़ानें इससे बाहर होंगी। सुरक्षा एजेंसियां आपस में मिलकर काम कर रही हैं।

VVIPs के लिए रूट आखिरी समय में तय किए जाते हैं, वहीं निर्धारित उड़ानों में भी बदलाव किया जाता है, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। निजी जेट विमानों की भी कड़ी जांच की जा रही है। प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन, हल्के विमान और माइक्रो-लाइट विमानों के उड़ने पर भी पाबंदी लगाई गई है। यहां तक कि जमीन पर विमानों के ईंधन की भी जांच की जा रही है, ताकि कोई छेड़छाड़ न हो। ये सारे कदम इस बड़े आयोजन के दौरान सभी ऑपरेशन्स को सुचारू बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे हैं।