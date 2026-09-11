BRICS सम्मेलन से पहले दिल्ली का अद्भुत कायाकल्प, ऐसे सज रही राजधानी
दिल्ली 12-13 सितंबर को होने वाले 18वें BRICS नेताओं के शिखर सम्मेलन की तैयारियों में जुटी है। इस दौरान, पूरे शहर को खास तौर पर सजाया-संवारा जा रहा है।
मेजबान के तौर पर भारत, नई दिल्ली को नई लाइट्स, पेड़-पौधों और साज-सज्जा से चमका रहा है, ताकि भारत मंडपम में दुनिया भर के नेताओं का भव्य स्वागत किया जा सके।
NDMC ने लगाए BRICS-थीम वाले साइन बोर्ड और पोस्टर
पटेल चौक और विंडसर प्लेस जैसे बड़े-बड़े इलाके अब सजावटी लाइट्स से जगमगा रहे हैं।
NDMC ने खास रास्तों पर BRICS-थीम वाले LED साइन बोर्ड और पोस्टर लगवाए हैं। 15,000 से ज्यादा गमलों वाले पौधों, 15 जगहों पर फूलों से सजे बोर्डों, 9 जगहों पर लगे फव्वारों और चाणक्यपुरी के BRICS फ्रेंडशिप रोज गार्डन को भी ताजा किया गया है।
स्ट्रीटलाइट्स को ठीक किया गया है और इस आयोजन के लिए इलेक्ट्रिकल पैनलों को नया रंग-रूप दिया गया है। इसके अलावा, दिल्ली इस बड़े मौके पर शानदार दिखे, इसके लिए सफाई अभियान भी चलाए जा रहे हैं।