BRICS सम्मेलन से पहले दिल्ली का अद्भुत कायाकल्प, ऐसे सज रही राजधानी

पटेल चौक और विंडसर प्लेस जैसे बड़े-बड़े इलाके अब सजावटी लाइट्स से जगमगा रहे हैं।

NDMC ने खास रास्तों पर BRICS-थीम वाले LED साइन बोर्ड और पोस्टर लगवाए हैं। 15,000 से ज्यादा गमलों वाले पौधों, 15 जगहों पर फूलों से सजे बोर्डों, 9 जगहों पर लगे फव्वारों और चाणक्यपुरी के BRICS फ्रेंडशिप रोज गार्डन को भी ताजा किया गया है।

स्ट्रीटलाइट्स को ठीक किया गया है और इस आयोजन के लिए इलेक्ट्रिकल पैनलों को नया रंग-रूप दिया गया है। इसके अलावा, दिल्ली इस बड़े मौके पर शानदार दिखे, इसके लिए सफाई अभियान भी चलाए जा रहे हैं।