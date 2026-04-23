दिल्ली: ऑनलाइन जुआ खेलता था IRS अधिकारी की बेटी का हत्यारा देश Apr 23, 2026

बुधवार सुबह दक्षिण दिल्ली के एक घर में 22 साल की एक लड़की मृत मिली। वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) की स्नातक थी और एक वरिष्ठ भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी की बेटी थी।

पुलिस के मुताबिक, राहुल मीना, जो इस परिवार में घरेलू काम करता था, लड़की के माता-पिता के घर पर न होने पर घर में घुस गया और उस पर हमला कर दिया। उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर बलात्कार तथा हत्या के आरोप लगे हैं।