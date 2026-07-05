दिल्ली में 20 लाख लोगों के लिए घर का सपना साकार, आ गई 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' नीति

मल्टी-स्टोरी फ्लैट, पुनर्वास और 2025 की कट-ऑफ

निवासियों को मल्टी-स्टोरी फ्लैट मिलेंगे, जिनमें पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं होंगी। साथ ही, उनके पड़ोस में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेलने के मैदान भी बनाए जाएंगे। अगर उसी जगह पर मकान बनाना संभव नहीं हुआ, तो योग्य परिवारों को किसी दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा। पात्रता के लिए, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे JJ क्लस्टर में रहते रहे हों जो 2025 से पहले बना था। साथ ही, परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर दिल्ली में कोई घर, प्लॉट या फ्लैट, चाहे पूरा हो या आंशिक, नहीं होना चाहिए। इन सब शर्तों को पूरा करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। कट-ऑफ साल को 2025 तक बढ़ा देने से, इस नीति के दायरे में ज्यादा लोग आ गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी इस योजना से वंचित न रहे।