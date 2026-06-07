दिल्ली होटल अग्निकांड में रसोइए ने खोल दिया आग का पूरा राज

दिल्ली होटल अग्निकांड: रसोइए ने खोला आग का पूरा राज, जानिए कैसे और क्या हुआ

लेखन भारत शर्मा 12:54 pm Jun 07, 202612:54 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टेज नामक बेड-एंड-ब्रेकफास्ट होटल में गत 3 जून को लगी भीषण आग के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शनिवार को गिरफ्तार किए गए होटल के रसोइए केशव नेगी आग के कारण के साथ कई अहम जानकारियां दी है। बता दें कि इस आग त्रासदी में 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 10 भारतीय, 9 अफ्रीकी और 2 तुर्कमेनिस्तान के नागरिक हैं। आइए जानते हैं रसोइए नेगी ने क्या बयान दिया है।