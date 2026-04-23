दिल्ली में झुलसा देने वाली गर्मी, 24 अप्रैल तक लू से नहीं मिलेगा छुटकारा
बुधवार को दिल्ली में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। रिज इलाके में तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था।
आयानगर जैसे इलाकों में भी पारा 41 डिग्री के पार चला गया, वहीं सफदरजंग में 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इतनी भीषण गर्मी के बाद भी दिल्ली दुनिया के 10 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई।
भारत में लू 24 अप्रैल तक
रात में भी गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिली, क्योंकि न्यूनतम तापमान औसत से करीब 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा और बारिश का भी कोई नामोनिशान नहीं दिखा।
इसी बीच, वाराणसी जैसे कई शहरों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह लू कम से कम 24 अप्रैल तक ऐसे ही बनी रहेगी। इससे साफ है कि जहां दिल्ली गर्मी से जूझ रही है, वहीं इस हफ्ते देश के दूसरे हिस्सों में तो और भी ज़्यादा तपिश महसूस की जा रही है।