दिल्ली में झुलसा देने वाली गर्मी, 24 अप्रैल तक लू से नहीं मिलेगा छुटकारा

भारत में लू 24 अप्रैल तक

रात में भी गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिली, क्योंकि न्यूनतम तापमान औसत से करीब 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा और बारिश का भी कोई नामोनिशान नहीं दिखा।

इसी बीच, वाराणसी जैसे कई शहरों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह लू कम से कम 24 अप्रैल तक ऐसे ही बनी रहेगी। इससे साफ है कि जहां दिल्ली गर्मी से जूझ रही है, वहीं इस हफ्ते देश के दूसरे हिस्सों में तो और भी ज़्यादा तपिश महसूस की जा रही है।