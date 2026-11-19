दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रेस्टोरेंट अब आपके बिल में जबरदस्ती सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते। कोर्ट का यह फैसला उपभोक्ता संरक्षण दिशानिर्देशों के बिल्कुल अनुरूप है।

इसके तहत, किसी भी सर्विस के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क जोड़ने से पहले ग्राहकों की सहमति लेना जरूरी होता है। हालांकि, रेस्टोरेंट संगठन अभी भी इस फैसले के खिलाफ अपील कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल के लिए पूरी तरह रोक लगा दी है।