यह पूरा मामला तब का है जब लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। उन पर और उनके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने IRCTC के 2 होटलों को लीज पर देते समय नियमों को ताक पर रखा और कथित तौर पर संदिग्ध जमीन सौदों के जरिए फायदा उठाया। यादव परिवार ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं और यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी, लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सभी पहलुओं को ध्यान से देखा था। इसलिए कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी।