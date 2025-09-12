दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

दिल्ली हाई कोर्ट को जुमा की नमाज के बाद बम से उड़ाने की धमकी, हाई अलर्ट

लेखन गजेंद्र 01:35 pm Sep 12, 202501:35 pm

क्या है खबर?

दिल्ली हाई कोर्ट को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी। धमकी देने वाले ने ईमेल में लिखा था कि हाई कोर्ट परिसर में जजों के चैंबर में 3 जगह बम रखे गए हैं, जो शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद विस्फोट हो जाएंगे। धमकी मिलते ही पूरे हाई कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है और हाई अलर्ट जारी है।