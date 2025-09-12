दिल्ली हाई कोर्ट को जुमा की नमाज के बाद बम से उड़ाने की धमकी, हाई अलर्ट
क्या है खबर?
दिल्ली हाई कोर्ट को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी। धमकी देने वाले ने ईमेल में लिखा था कि हाई कोर्ट परिसर में जजों के चैंबर में 3 जगह बम रखे गए हैं, जो शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद विस्फोट हो जाएंगे। धमकी मिलते ही पूरे हाई कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है और हाई अलर्ट जारी है।
धमकी
ईमेल में 1998 की घटना दोहराने की बात
ईमेल को विजय शर्मा नाम के एक व्यक्ति द्वारा आरजी अरुण भारद्वाज को भेजा गया है, जिसमें 1998 बम विस्फोटों को दोहराने की बात लिखी गई है। ईमेल में लिखा है, "डॉ. शाह फैसल नाम के एक चतुर और गतिशील युवा शिया मुस्लिम ने पटना में आज 1998 के विस्फोटों को दोहराने के लिए कोयंबटूर में पाकिस्तान ISI के साथ सफलतापूर्वक संबंध बना लिया है।" ईमेल में विस्फोटक निष्क्रिया करने के लिए सत्यभामा सेंगोट्टायन का नंबर दिया गया है।
ट्विटर पोस्ट
हाई कोर्ट के परिसर में जमा भीड़
#WATCH | Delhi | Delhi High Court receives a bomb threat via mail. Precautionary measures taken by the Delhi police and the court has been vacated. https://t.co/7mQhpAsLsU pic.twitter.com/IYOFFbna4n— ANI (@ANI) September 12, 2025
ट्विटर पोस्ट
धमकी भरा ईमेल वायरल
दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी ! pic.twitter.com/FWYlwhGGAD— Rudra Vikram Singh (@Irudravs) September 12, 2025