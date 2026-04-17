दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- पालतू जानवरों से रिश्ता 'निर्जीव वस्तु' नहीं, 3 कुत्तों को वापस मालिक को देने का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि तीन पोमेरेनियन कुत्ते, मिष्टी, कोको और कॉटन, अपने उन परिवारों के पास वापस जाएंगे जिन्होंने उन्हें गोद लिया था। इन पिल्लों को पहले एक मुश्किल हालात से बचाया गया था, जिसके बाद एक NGO ने उन्हें गोद दिया था। जब उनके असली मालिक ने निचली अदालत के आदेश पर कुत्तों को वापस ले लिया, तो गोद लेने वाले परिवारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस मामले में जीत हासिल की।
जज ने भावनात्मक जुड़ाव की अहमियत पर जोर दिया
न्यायमूर्ति गिरिष कथपालिया ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, "बचाए गए कुत्तों की देखभाल का मामला, या किसी भी जानवर के संरक्षण का सवाल, किसी बेजान चीज के मालिकाना हक जैसा नहीं हो सकता।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पालतू जानवरों और उनके मालिकों के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता कितना मायने रखता है। अदालत इस बात को लेकर भी चिंतित थी कि कुत्तों को बार-बार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से उन्हें मानसिक परेशानी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए, असली मालिक के साथ एक समझौता किया गया (और आदेश का पालन करने के लिए हर कुत्ते के लिए 50,000 रुपये का बॉन्ड भी जमा कराया गया), जिसके बाद मिष्टी, कोको और कॉटन अपने घरों को वापस सौंप दिए जाएंगे।