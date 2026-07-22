दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के लिए नोटिस जारी किया

दिल्ली हाई कोर्ट कहा- प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज अलग-थलग घटना नहीं, CCTV फुटेज सुरक्षित रखें

लेखन गजेंद्र 04:37 pm Jul 22, 202604:37 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में सोमवार को प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। मामले में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेजस कारिया की पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मामलों को अलग-थलग घटना नहीं बताया। कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और CCTV फुटेज सुरक्षित रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।