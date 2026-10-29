दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास बनी रेस कोर्स मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं

केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता (CGSC) आशीष दीक्षित ने कोर्ट बताया कि मस्जिद तो नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि इलाके में तोड़-फोड़ का काम चल रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार मस्जिद तब तक नहीं गिराएगी, जब तक वह स्मारक को बचाने के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रतिनिधित्व पर फैसला नहीं कर लेती।

उन्होंने बताया कि सरकार इलाके में एक मंदिर में भी किसी को जाने की इजाजत नहीं दे रही।