दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता ने केजरीवाल के खिलाफ शुरू की अवमानना की कार्यवाही

बयान

जस्टिस शर्मा ने कहा- चुप नहीं रह सकती

जस्टिस शर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया और ऑनलाइन आपत्तिजनक और बदनाम करने वाली बातें पोस्ट की गईं, ऐसे में वह चुप नहीं रह सकतीं। उन्होंने कहा, "यह केवल व्यक्तिगत हमला नहीं था, बल्कि न्यायपालिका की संस्था को अस्थिर करने की संवैधानिक चोट थी। मेरे चुप रहने को कमजोरी समझा जा रहा था। जब किसी संस्था को कटघरे में खड़ा किया जाता है, तब यह कर्तव्य बन जाता है कि कोर्ट आरोपों से प्रभावित होकर संचालित न हो।"