दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता ने केजरीवाल के खिलाफ शुरू की अवमानना की कार्यवाही
क्या है खबर?
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि वह कथित तौर पर मानहानिकारक और अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करेंगी। जस्टिस शर्मा शराब नीति मामले की सुनवाई कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेहद अपमानजनक, मानहानिकारक और अवमाननापूर्ण सामग्री पोस्ट की जा रही है।
बयान
जस्टिस शर्मा ने कहा- चुप नहीं रह सकती
जस्टिस शर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया और ऑनलाइन आपत्तिजनक और बदनाम करने वाली बातें पोस्ट की गईं, ऐसे में वह चुप नहीं रह सकतीं। उन्होंने कहा, "यह केवल व्यक्तिगत हमला नहीं था, बल्कि न्यायपालिका की संस्था को अस्थिर करने की संवैधानिक चोट थी। मेरे चुप रहने को कमजोरी समझा जा रहा था। जब किसी संस्था को कटघरे में खड़ा किया जाता है, तब यह कर्तव्य बन जाता है कि कोर्ट आरोपों से प्रभावित होकर संचालित न हो।"