दिल्ली हाई कोर्ट से मिली 'हरी झंडी', प्राइवेट स्कूल हर साल बिना DoE की मंजूरी के बढ़ा सकेंगे फीस

साल के बीच में फीस बढ़ाने के लिए DoE की मंजूरी जरूरी

कोर्ट ने यह भी माना कि फीस वृद्धि के फैसलों में हो रही देरी की वजह से कई स्कूलों पर आर्थिक दबाव काफी बढ़ गया था। नई व्यवस्था के तहत, फीस बढ़ोतरी अब अप्रैल 2027 से लागू होगी, हालांकि स्कूल माता-पिता से पुरानी बकाया फीस नहीं मांग सकते। स्कूलों को अपनी फीस योजना हर सत्र से पहले DoE को भेजनी होगी। लेकिन, अगर वे साल के बीच में फीस बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें DoE की मंजूरी लेना जरूरी होगा। ऐसे मामलों में, स्कूलों को अपने प्रस्ताव दो महीने पहले जमा करने होंगे, जिनकी तुरंत समीक्षा की जाएगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि स्कूलों में मुनाफाखोरी के आरोपों की जांच सिर्फ उनके अतिरिक्त फंड देखकर नहीं, बल्कि उचित वित्तीय ऑडिट के जरिए की जाएगी।