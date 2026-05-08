दिल्ली में जनगणना 2027 की तैयारी: अब ये खास वैन बताएंगी आपकी गिनती क्यों है इतनी अहम? देश May 08, 2026

दिल्ली में जनगणना 2027 की तैयारी के लिए 15 दिन का अभियान शुरू किया गया है। 7 मई से 6 मोबाइल वैन शहर के 180 अलग-अलग जगहों पर जाएंगी। इन मोबाइल वैन का मुख्य मकसद लोगों को यह समझाना है कि जनगणना क्यों इतनी जरूरी है और वे इसमें कैसे अपनी भागीदारी निभा सकते हैं।

इस अभियान की खास बात यह है कि 1 मई से MCD के इलाकों में खुद अपनी गणना यानी सेल्फ-एन्यूमरेशन का काम भी शुरू हो चुका है।