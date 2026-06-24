दिल्ली में जगमगाएगी हर रात, त्यौहारों पर स्मार्ट LED से सड़कों पर दिखेगा अद्भुत नजारा

दिल्ली में जगमगाएगी हर रात, त्यौहारों पर स्मार्ट LED से सड़कों पर दिखेगा अद्भुत नजारा
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दिल्ली जल्द ही एक खास बदलाव देख सकती है। सरकार स्मार्ट LED स्ट्रीटलाइट्स का इस्तेमाल कर बड़े मौकों पर लाइट शो करने की सोच रही है। जैसे दिवाली, गणतंत्र दिवस, या फिर जब हमारी भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत जाए। कल्पना कीजिए, सड़कों पर थीम के हिसाब से रंगीन रोशनी जगमगा उठेगी। इसके लिए अलग से कोई सजावट नहीं करनी पड़ेगी, बस मौजूदा लाइटों का इस्तेमाल कर माहौल को खास बनाया जा सकेगा।
अधिकारियों की योजना: गलियारों की रोशनी का केंद्रीयकृत नियंत्रण
अगर यह योजना आगे बढ़ती है, तो अधिकारी एक केंद्रीय सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। इससे पूरे सड़क गलियारों के रंगों और पैटर्न को एक साथ और तुरंत बदला जा सकेगा। इस योजना का मुख्य मकसद बेहतर रोशनी मुहैया कराना और शहरों के स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। हालांकि, त्योहारों पर ये खास डिस्प्ले दिल्ली की सड़कों पर एक अलग ही रौनक ला सकते हैं।