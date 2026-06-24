दिल्ली में जगमगाएगी हर रात, त्यौहारों पर स्मार्ट LED से सड़कों पर दिखेगा अद्भुत नजारा देश Jun 24, 2026

दिल्ली जल्द ही एक खास बदलाव देख सकती है। सरकार स्मार्ट LED स्ट्रीटलाइट्स का इस्तेमाल कर बड़े मौकों पर लाइट शो करने की सोच रही है। जैसे दिवाली, गणतंत्र दिवस, या फिर जब हमारी भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत जाए। कल्पना कीजिए, सड़कों पर थीम के हिसाब से रंगीन रोशनी जगमगा उठेगी। इसके लिए अलग से कोई सजावट नहीं करनी पड़ेगी, बस मौजूदा लाइटों का इस्तेमाल कर माहौल को खास बनाया जा सकेगा।