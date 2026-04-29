दिल्ली प्लास्टिक से बेहाल: रोज 217 टन कचरा प्रोसेस नहीं हो रहा

भट्टी का चलन ज्यादा, पायलट प्रोजेक्ट्स में निगरानी की कमी

अभी दिल्ली में प्लास्टिक कचरे को खत्म करने का मुख्य तरीका उसे भट्टी में जलाना ही है। शहर के 4 बड़े वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांटों में ज्यादातर प्लास्टिक को जलाया जा रहा है।

शहर में टॉरिफैक्शन और बायोमाइनिंग जैसी नई तकनीकों का भी परीक्षण किया जा रहा है, जिनकी मदद से पुराने लैंडफिल कचरे को उपयोगी चीजों में बदला जा सकता है। लेकिन हल्के प्लास्टिक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों को ठीक से लागू न कर पाने की वजह से असल सुधार में अड़चन आ रही है।