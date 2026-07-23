दिल्ली में दोबारा छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प में ACP घायल

दिल्ली में छात्रों और पुलिस के बीच हुई दोबारा झड़प में ACP घायल, पत्थरबाजी का आरोप

लेखन गजेंद्र 09:01 am Jul 23, 202609:01 am

क्या है खबर?

दिल्ली में जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस के पास बुधवार देर शाम को दोबारा छात्रों और पुलिस के बीच शुरू हुई हिंसक झड़प में एक सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) घायल हो गए हैं। पुलिस का आरोप है कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर और बोतलें फेंकीं हैं। पुलिस ने भीड़ को काबू में लाने के लिए फिर से आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया।