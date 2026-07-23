दिल्ली में छात्रों और पुलिस के बीच हुई दोबारा झड़प में ACP घायल, पत्थरबाजी का आरोप
क्या है खबर?
दिल्ली में जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस के पास बुधवार देर शाम को दोबारा छात्रों और पुलिस के बीच शुरू हुई हिंसक झड़प में एक सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) घायल हो गए हैं। पुलिस का आरोप है कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर और बोतलें फेंकीं हैं। पुलिस ने भीड़ को काबू में लाने के लिए फिर से आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया।
हिंसा
टॉल्स्टॉय मार्ग के पास उपद्रव
अतिरिक्त DCP आनंद मिश्रा ने बताया कि कनॉट प्लेस के टॉल्स्टॉय मार्ग के पास रात करीब साढ़े 8 बजे कुछ लोगों ने पुलिस को दौड़ाया और थोड़ी देर बाद द पार्क होटल के पास एक पुलिस अधिकारी की पिटाई कर दी।
इसके बाद हिंसा बढ़ गई और पत्थरबाजी होने लगी, बोतलें भी फेंकी गई। तभी पत्थर लगने से ACP विवेक भगत घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
काफी देर बाद स्थिति नियंत्रण में आई।
जांच
उपद्रवियों की तलाश कर रही पुलिस
पुलिस ने 5 कर्मियों के घायल होने की सूचना दी है, जबकि CJP के स्वयंसेवकों ने दावा किया कि बुधवार को हुई झड़पों में उनके 5 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए थे।
हिंसा की दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है। वह इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए AI-सक्षम निगरानी कैमरों के अपने नेटवर्क का उपयोग कर रही है।
नई दिल्ली जिले में लगे CCTV कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है।
जांच
पुलिस ने अब तक 10 FIR दर्ज की
पुलिस ने हिंसा के संबंध में अब तक 10 FIR दर्ज की हैं। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में 4, कनॉट प्लेस थाने में 3, मंदिर मार्ग, बाराखंबा और कर्तव्य पथ पुलिस थानों में 1-1 FIR दर्ज है।
FIR में दंगा करना, लोक सेवकों पर हमला करना, सरकारी कर्तव्यों में बाधा डालना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आपराधिक साजिश रचना, शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।
अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारियों की संख्या का खुलासा नहीं किया है।