दिल्ली की नई ड्रोन नीति: प्रदूषण पर वार, महिला सुरक्षा मजबूत और हजारों रोजगार का फायदा

इस नीति का लक्ष्य 1,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा करना, 5,000 लोगों को प्रशिक्षित करना और 85 करोड़ रुपये के बजट से 25 से ज्यादा ड्रोन कंपनियां स्थापित करना है। इसके साथ ही, निवेशकों को 20 प्रतिशत तक की पूंजी सब्सिडी मिलेगी, जो अधिकतम 5 करोड़ तक हो सकती है। साथ ही SGST की वापसी, किराए में छूट, प्रशिक्षण शुल्क में सहायता और शोध के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। अंतिम मंजूरी मिलने से पहले, आम जनता इस मसौदे पर अपनी राय दे सकेगी।