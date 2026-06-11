दिल्ली में आग के 100 हॉटस्पॉट चिंहित, होटल त्रासदी के बाद DFS की नई रणनीति देश Jun 11, 2026

पिछले 5 साल के इमरजेंसी कॉल डेटा के आधार पर दिल्ली फायर सर्विस (DFS) ने शहर के 100 ऐसे इलाकों की पहचान की है जो आग लगने के खतरे के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। इस डेटा के विश्लेषण से उन्हें कुछ खास पैटर्न नजर आए हैं। जैसे डिफेंस कॉलोनी और वसंत कुंज में घरों में आग लगने की घटनाएं सबसे ज्यादा दर्ज हुई हैं, जबकि नरेला और वजीरपुर में फैक्ट्रियों में आग लगने के मामले सामने आए हैं। वहीं, बुरारी और भलस्वा डेयरी के आसपास एक साथ कई आग लगने की घटनाएं देखने को मिली हैं। दिल्ली फायर सर्विस ने यह कदम 3 जून को मालवीय नगर के एक बी एंड बी में लगी आग के बाद उठाया है, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई थी। अधिकारियों ने बताया कि उस भीषण आग पर प्रतिक्रिया देने में लगभग 20 मिनट की अहम देरी हुई थी।