गुरुवार को दिल्ली में इस मौसम की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई। यहां का तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो आमतौर पर इस समय रहने वाले तापमान से 1.7 डिग्री कम है।

दिन में भले ही तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन सुबह हल्की धुंध छाए रहने के कारण दृश्यता कुछ कम रह सकती है।