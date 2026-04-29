दिल्ली में अप्रैल की तपती रात: 2017 का रिकॉर्ड टूटा, दिन में बारिश ने दी राहत
मंगलवार को दिल्ली में 2017 के बाद सबसे गर्म अप्रैल रात रिकॉर्ड की गई, जब पारा 28.4 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आया। रातें बेशक असामान्य रूप से गर्म थीं, लेकिन दिन के समय हुई हल्की बारिश और बादलों ने गर्मी से थोड़ी राहत दी।
इससे अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह लगातार 6 दिनों से 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहे तापमान के सिलसिले को तोड़ते हुए था, जिससे दिल्लीवालों को कुछ सुकून मिला।
IMD ने कहा- मंगलवार की रात 'वार्म-नाइट' की करीब रही
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, एक 'वार्म नाइट' तब मानी जाती है, जब रात का तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा हो और दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए। हालांकि मंगलवार की रात का तापमान निश्चित तौर पर सामान्य से अधिक था, पर दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने के कारण इसे पूरी तरह से 'वार्म-नाइट' की श्रेणी में नहीं रखा जा सका।
दिल्ली में अप्रैल के महीने में ऐसा कम ही देखने को मिलता है।