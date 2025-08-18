दिल्ली: द्वारका में DPS समेत 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर खाली कराया
क्या है खबर?
दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस बार धमकी भरा ईमेल द्वारका के 3 स्कूलों में आया है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS), श्रीराम वर्ल्ड स्कूल और मॉडर्न स्कूल को धमकी दी गई है। पुलिस सुबह करीब 7 बजे स्कूलों से धमकी की जानकारी मिली थी। दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई और उन्होंने परिसर खाली करा लिया है।
धमकी
जांच में कुछ नहीं मिला
पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने सभी स्कूलों की जांच की है, लेकिन अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। कुछ स्कूलों में बच्चों को घर भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि स्कूलों को धमकी ईमेल के जरिए मिली थी, ईमेल भेजने वाले का पता लगाया जा रहा है। एक कॉलेज को भी धमकी मिलने की सूचना है, हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। स्कूल प्रबंधन के छात्रों के अभिभावकों को सूचित कर दिया है।
जांच
जुलाई में भी द्वारका के 5 स्कूलों को धमकी मिली थी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों और कॉलेजों को धमकी मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले साल भी 200 से अधिक स्कूलों को धमकी मिली थी। पिछले महीने जुलाई में द्वारका के 5 स्कूलों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और उनको धमकी भरा ईमेल भी एक ही पते से आया था। तब सेंट थॉमस स्कूल, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल, सेंट्रल एकेडमी स्कूल, जीडी गोनेका स्कूल और मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल को धमकी मिली थी।