दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

दिल्ली: द्वारका में DPS समेत 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर खाली कराया

लेखन गजेंद्र 08:55 am Aug 18, 202508:55 am

क्या है खबर?

दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस बार धमकी भरा ईमेल द्वारका के 3 स्कूलों में आया है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS), श्रीराम वर्ल्ड स्कूल और मॉडर्न स्कूल को धमकी दी गई है। पुलिस सुबह करीब 7 बजे स्कूलों से धमकी की जानकारी मिली थी। दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई और उन्होंने परिसर खाली करा लिया है।