दिल्ली में अब होली के दिन खुली रहेंगी शराब की दुकानें

लेखन गजेंद्र 04:48 pm Mar 03, 202604:48 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में होली से पहले शराब के शौकीनों को बड़ी खुशखबरी मिली है। राष्ट्रीय राजधानी में अब शराब की दुकानें होली पर भी खुली रहेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने होली को ड्राई डे (शराबबंदी) लिस्ट से बाहर कर दिया है। इससे पहले दिल्ली में होली के दिन शराब नहीं मिलती थीं। यह फैसला लागू होने से 4 मार्च बुधवार को होली के दिन कोई शराब की दुकान बंद नहीं दिखेगी।