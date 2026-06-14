अमेरिकी हमले में भारतीयों की मौत से दिल्ली में फूटा गुस्सा, ऑटो चालकों ने हटाए ट्रंप के कवर

भारत ने अमेरिकी राजनयिकों को 2 बार बुलाया

वीडियो में दिख रहा है कि ऑटो चालक 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' के नारे लगा रहे हैं और अमेरिकी संदेशों का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। भारत ने अमेरिकी राजनयिकों को 2 बार बुलाया है। नेताओं और नाविकों के परिवारों ने इस मामले में कड़े कदम उठाने की मांग की है। इस घटना से भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव और बढ़ गया है, जिससे दोनों देशों के बीच पुराने विवादों को सुलझाना अब और मुश्किल हो गया है।