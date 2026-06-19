दिल्ली: मानसिक तनाव, पत्नी से विवाद; घरेलू सहायिका की हत्या करने वाले डॉक्टर ने क्या-क्या बताया?

घटना

सबसे पहले घटना जानिए

दरअसल, 18 जून की सुबह करीब साढ़े 10 बजे गुप्ता ने अपनी घरेलू सहायिका मीना की हत्या कर दी थी। ये सहायिका बीते 15 साल से गुप्ता के घर पर काम कर रही थी। घटना वाले दिन मीना ने कपड़े धोए और उन्हें सुखाने के लिए छत पर गई। तभी गुप्ता भी पीछे-पीछे गया और बैट से मीना के सिर पर वार किए फिर चाकू से गला काट दिया। एक पड़ोसी ने छत पर शव देखकर पुलिस को सूचना दी।