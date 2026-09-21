सोनिया गांधी को झटका: नागरिकता से पहले मतदाता सूची में नाम मामले की दोबारा खुली जांच

दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ दर्ज शिकायत को फिर से खोलने का फैसला किया है। यह मामला इस आरोप से जुड़ा है कि सोनिया आधिकारिक तौर पर भारतीय नागरिक बनने से पहले ही मतदाता सूची में शामिल थीं। पहले एक न्यायाधीश ने इन आरोपों की जांच जल्दबाजी में रोक दी थी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने उस फैसले को 'जल्दबाजी भरा' और 'बिना उचित वजह' का बताया। इसी के चलते अब कोर्ट ने मामले के सभी पहलुओं पर नए सिरे से गौर करने का फैसला लिया है।